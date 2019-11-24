Астрономы показали невидимую часть Млечного пути: впечатляющие фото

Астрономы Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) показали, как выглядел бы Млечный путь, если бы глаз человека мог воспринимать низкочастотные радиоволны.

Кадры были сделаны при помощи телескопа Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии

Ученые отмечают, что большая часть электромагнитного излучения, который распространяется в космосе, имеет большую длину волны и низкую частоту, которые не воспринимаются глазом. На практике это выглядит так, будто ночное небо для человека выглядит как картина, лишенная части красок.

Для того, чтобы показать реальную картину ученые создали изображение Млечного пути в диапазоне 72 — 231 МГц. Градус изображений составляет около двух минут.

Красным цветом на изображениях показаны области, которые излучают радиоволны самой низкой частоты. Средние частоты показаны зеленым, а высокие — синим.

Напомним, что продолжительность теплого периода уже к средине текущего века в Украине может увеличится на 2-3 недели.