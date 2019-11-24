Ели волосы и бумагу: появилось видео и жуткие подробности про детей-маугли в Днепре

Двое малолетних девочек, которых 20 ноября правоохранители забрали с заброшенной квартиры в Днепре , несколько недель были вынуждены питаться бумагой, пенопластом и собственными волосами.

Шокирующие подробности рассказали в сюжете ТСН.

Полуторагодовалый Аня и пятилетняя Диана жили в квартире вместе с мамой и ее сожителем. 20 ноября мужчина вызвал полицию и пожаловался на то, что жена во время ссоры ведет себя неадекватно. В доме полицейские увидели беспорядок, сломанную мебель, забитый туалет и неработающую ванну. В таких условиях в квартире проживали малолетние дети.

Девочек изъяли и поместили в больницу.

"Они испражняются пенопластом, волосами, бумагой. Это говорит о том, что, наверное, нечего было есть, поэтому они ели, что попадало под руку. Не могут наесться. Наши нянечки говорят, что приходится их несколько раз кормить", - говорит врач-педиатр Лия Сегеда. Добавляет, что в больничной палате дети впервые увидели чистую постель и горшки.

Между тем соседи неодобрительно отзываются о семье пострадавших детей. По их словам, 25-летняя мать нигде не работает. Вместе с сожителем живет на деньги, которые получает от государства на детей. В свою очередь, мужчина заявляет, что неродные дети ему не нужны.

У молодой женщины есть еще старшая дочь. Она живет в деревне с бабушкой. Соседи говорят, что 25-летняя днепровчанка беременна четвертым ребенком.

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