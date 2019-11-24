Под Киевом на "проклятом" перекрестке авто с детьми попало в страшное ДТП: фото

На Одесской трассе возле села Чабаны произошло очередное ДТП, в этот раз пострадали дети, которых перевозили без специальных кресел.

Об аварии на печально известном перекрестке сообщили на странице "ДТП Украины" в соцсети Facebook.

"Одесская трасса, Чабаны. Столкнулись микроавтобус и авто Toyota, японец после удара врезался в отбойник, пострадали дети. Несколько человек в тяжелом состоянии госпитализированы", - сказано в сообщении.

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Позже в Telegram-канале "ДТП Украины" уточнили, что в Чабанах пострадала семья, ехавшая в Toyota. Среди них было двое детей, которых перевозили без детских кресел.

"Не зря за такое нарушение ввели штраф", - подчеркнуто в сообщении.

Как сообщил "Апостроф" позже, в аварии тяжело травмировался уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба и его два сына, которые ехали с ним в машине.

Также появилось видео момента аварии с автомобилем Кулебы, который бус снес с дороги.