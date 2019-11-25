"Битва" между осенью и зимой: появилось яркое фото из Карпат

Несмотря на еще осеннее солнце, Карпаты уже засыпало ноябрьским снегом.

Снимок заснеженных горных склонов выложил у себя в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 7:50, 25.11.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер Ю. 2 м/с. Температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в конце августа жителей села Лумшоры Закарпатской области шокировал снежный покров на улице, который образовался в конце лета.

Также в первый день лета в России выпал снег. От непогоды пострадал Ижевск.

Кроме того, в интернете обнародовали видео из Канады, где юг провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в ночь на среду, 27 июня, засыпало снегом.