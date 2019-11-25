Жизнь - ад: суть "русского мира" на Донбассе показали грустными фото

Снимки разрушенных зданий после обстрела пророссийскими боевиками на Донбассе Авдеевки в 2014 году с красноречивыми граффити на стенах опубликовал бывший народный депутат Борислав Береза.

Он поделился фотографиями на своей странице в соцсети Facebook.

На руинах некоторых зданий, пострадавших от обстрела сепаратистов, видны надписи "Боже сохрани Авдеевку" и "Жизнь- ад".

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

"Война. И это одно из её лиц. Именно так выглядит земля, когда туда приходит "русский мир", который зовут к себе не умные местные жители. Просто не забывайте о том, что война идет и что именно благодаря Вооружённым Силам Украины и добровольцам у вас над головой мирное небо", - подписал снимки Борислав Береза.

Как сообщал "Апостроф", с начала суток воскресенья, 24 ноября, боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. К счастью, никто из бойцов ВСУ не погиб и не получил ранения.