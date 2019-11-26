В подарок - игрушечная похоронка: сети повеселило фото детских "новогодних" костюмов в Донецке

В оккупированном Донецке дошкольникам на новогодние утренники предлагают вместо традиционных костюмов сказочных героев одеть военную форму.

Об этом говорится на странице "Лучик света в темном царстве" в Twitter.

"К каждой детской военной формы игрушечная "похоронка" от Деда Мороза в подарок", - пошутили в соцсети.

На фото дошкольники сидят на стульчиках возле елки, одетые в военную форму СССР времен Второй мировой войны.

По ссылке на сайте "Вконтакте" рекламируется детская военная форма.

Фотография вызвала резонанс среди интернет-пользователей.

"Для полного погружения в атмосферу должны идти оторванные руки-ноги, внутренности, которые вываливаются из живота и разбитые черепа, через которые вытекают мозги".

"Еще бы гранаты боевые дали детям и в окоп, под танки".

"Костюмы трупиков в гробиках тоже будут?"

Ранее "Апостроф" сообщал, что 23 ноября на территории 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ в оккупированном Донецке взорвались боеприпасы.