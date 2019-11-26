В Украине испытали новейший танк: появилось яркое видео, снятое с земли и воздуха

В Украине прошли испытания модернизированного танка.

Видео опубликовали на YouTube-канале Defense Express Channel.

Модернизированный силами "Харьковского бронетанкового завода" Т-80БВ оснащается газотурбинным двигателем в 1250 л.с., который разгоняет танк до 70 км/ч.

"Эта машина имеет отличные ходовые характеристики, которые позволяют делать на машине весом в 45 тонн даже дрифт", - говорится в сообщении.

Т-80БВ - модернизация танка Т-80, серийно изготавливается и на постоянной основе и поставляется в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту Украины.

"Обновленная машина получила новую динамическую защиту и защиту бортов, цифровую связь, спутниковую навигацию, а главное - тепловизионный прицел и ночные средства наблюдения за полем боя. Такая модернизация позволяет значительно повысить боевую эффективность машины", - пишут в ресурсе.

Как сообщал "Апостроф", украинские танкисты показали высокий класс на тренировках на полигоне.