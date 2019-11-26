Зарезали и бросили в канаву: на Донбассе зверски убили ветерана АТО, фото

В селе в Луганской области нашли тело ветерана АТО Юрий Гундаря, по предварительным данным, его убили.

Об этом сообщил писатель и ветеран АТО Валерий Ананьев в Facebook.

Он отметил, что экс-военного, судя по виду ран, зарезали. Также, по его словам, тело Юрия пролежало около 10 дней в канаве, неподалеку от поселка.

"Юра уволился из армии через год после меня, и поехал домой, в деревню в Луганской области. Я часто приглашал его в Киев, но все как-то не складывалось. И больше не сложится никогда. На этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней ", - написал он.

Автор также рассказал о ранении Юрия на фронте, и вспомнил, как они прощались перед тем, как разъехаться по домам с передовой, где служили вместе.

"Юрий был бы последним человеком, который заслушивал бы так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической - точно", - отметил писатель.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве прошли похороны ветерана АТО Игоря Панова (Хана), который умер в госпитале вследствие побоев, нанесенных в результате ссоры с пасынком.