Признание ПЦУ Александрийской церковью: опубликовано важное письмо Епифанию

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ІІ направил письмо в адрес главы ПЦУ Митрополита Епифания, которым выразил братскую поддержку.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

"Спасибо Александрийскому Патриарху за поздравления митрополита с интронизацией и удостоверения солидарности в непростое время нашего становления. Чувствуем большую радость от искренних и теплых слов, которые выразил в своем письме Александрийский Патриарх", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что это письмо является формальным элементом признания Александрийской Церковью автокефалии Православной Церкви Украины.

"Зная о Вашем жертвенное сердце, мы убеждены, что служение Вашего Блаженства в Господе, будет максимально способствовать единству полноты Церкви Украины и братским отношениям во Христе всех христиан, населяющих Вашу церковную область. В связи с этим, хотим, пусть Небесный Творец Церкви дает Вашему Блаженству крепкое здоровье и долголетие, благословляет дела Ваши и венчает успехом Ваши усилия в осуществлении славного пастырства", - говорится в письме.

Фото: ПЦУ

Как сообщал "Апостроф", ранее Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил письмо от Священного Синода Элладской православной церкви с признанием церковного единства с Православной церковью Украины (ПЦУ).