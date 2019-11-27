Тысячи медуз выбросило на берег: появились жуткие фото ЧП в Крыму

В оккупированном Крыму на азовское побережье выбросило тысячи медуз, берег буквально усеян морскими животными.
Об этом сообщили местные жители в соцсетях, опубликовав снимки с места событий.
Так, огромное количество медуз было обнаружено на побережье у поселка Мысовое Ленинского района.
Специалисты опознали на берегу крупных аурелий и корнеротов, которые могут быть опасны для человека – они могут жалить купальщиков в водоеме. Отмечается, что массовая гибель животных может быть связана со штормом, который прошел во второй половине ноября в этих местах.
Следует отметить, что представителей оккупационных администраций РФ не обеспокоило ЧП – медуз пока никто не убирает.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано фото популярного у туристов пляжа оккупированного Крыма, где людей не было вообще,и остались исключительно медузы.