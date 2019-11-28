Боевики были в шоке: командир ВСУ рассказал о дерзких "спецоперациях" на Донбассе

Украинские военнослужащие отдельных подразделений на Донбассе часто применяют психологический прием - меняют флаги на нейтральных позициях на украинские.

Об этом рассказал командир подразделения ВСУ Александр, передает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Он отметил, что на фронте находится с 2015 года и с тех пор военнослужащие его отделения да "провоцируют" боевиков.

"Для противника у меня всегда есть своеобразная визитная карточка. На участках между нашими и вражескими позициями снимаю "орковские" флаги и вешаю вместо них украинские государственные. В районе Новозвановка мы уже заменили три вражеских знамена на желто-голубые. А здесь, у Крымского вместе с государственным, вывесили красно-черный флаг. На следующее утро "ихтамнеты" были в шоке. Очень сердились, стреляли, но не могли найти выход - флаги и дальше гордо вьются на высоте", - рассказал Александр.

Также командир сообщил о планах вывесить еще один флаг в глубине оккупированной территории в администрации города Луганск. Флаг для этого уже подготовили.

"Еще один остался. Поскольку уже я на Луганщине, то есть закрепить наш флаг в Луганске, на здании захваченной русскими администрации. Это программа минимум", - добавил он.

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