Суд принял неожиданное решение по соратнику "крестного отца контрабанды"

Высший антикоррупционный суд избрал в качестве меры пресечения для заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского ночной домашний арест.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, суд обязал Тупальского не покидать место жительства с 22-00 до 6-00. Мера пресечения действует до 24 января.

Помимо этого, Тупальского обязали прибывать к детективу, прокурору, суду по каждому требованию, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение паспорта.

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила о мере пресечения для Тупальского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 57 млн гривен залога.

Кроме того, на заседание ворвался неизвестный, который назвал Тупальского "чертом". Судью призвали удалить мужчину, потому что он мешал проводить заседание. Мужчину вывели охранники. Судья отметил, что зал судебного заседания - это не кофейня.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вадим Альперин убежал от детективов НАБУ во время спецоперации, когда были задержаны 10 сотрудников таможни. Президент Владимир Зеленский публично попросил помощи в его поисках. До этого стало известно, что он предлагал сотрудникам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.