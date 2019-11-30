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Настоящая зима: появились новые фото заваленной снегом Украины

суббота, 30 ноября 2019, 15:53
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Закарпатцы радуются зимним снегопадам в Карпатах и активно делятся заснеженными пейзажами в сети.

Фотографии с Кривопольского перевала в Карпатах, который расположен на высоте 1013 метров над уровнем моря, опубликовал Роман Клим.

Фото: Роман Клим

Фото: Роман Клим

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В Карпатах прогнозируют на следующей неделе значительный снег, образования снежного покрова высотой 10-20 см (И уровень опасности, желтый).

Напомним, с середины декабря и до конца месяца ожидаются серьезные морозы, а также снегопады .

Как ранее сообщал "Апостроф", народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами .

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