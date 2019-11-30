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СБУ задержала на границе грузовик с героином: опубликованы фото "улова"

суббота, 30 ноября 2019, 14:59
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На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную контрабанду героина в одну из стран Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали грузовик с наркотиками на пункте пропуска "Ужгород". Как выяснилось, в машине перевозили партию героина. Силовики при осмотре нашли там скрытые в письмах клееной фанеры подозрительные пакеты.

Выяснилось, что наркоторговцы пытались для продажи в Европе вывезти героин. Всего у них было 374 килограмма наркотического вещества.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.

Обыки грузовика на границе
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Обыки грузовика на границе
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Обыки грузовика на границе
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Обыки грузовика на границе
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Обыки грузовика на границе
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Обыки грузовика на границе
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Обыки грузовика на границе
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Как сообщал "Апостроф", депутатом, задержанным полицией Львовской области по подозрению в наркоторговле, оказался 24-летний председатель комиссии Лопатинского сельского совета по вопросам образования, культуры и спорта Сергей Феденишин.

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