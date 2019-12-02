Боевиков ДНР словили на наглой лжи о потерях на Донбассе

Бывший лидер террористических группировок Донбасса Игорь Гиркин "Стрелков" выложил недостоверную информацию относительно потерь боевиков за ноябрь.

Об этом рассказал блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Так, блогер указал на несовпадения по количеству погибших – их оказалось на один меньше, чем сообщил Гиркин, и на несовпадения причин смерти боевиков – двое из них погибли не на Донбассе, а в России (один убит, а второй скончался из-за проблем с сердцем), а также еще один не мог погибнуть на фронте, поскольку в 2015 года утратил ногу.

"Гиркин в своём репертуаре. Не уверен, правда, насколько Морозов "боевой", - отметил блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее российского пропагандиста Дмитрия Киселева словили на наглой лжи ,касающейся одного из фейков, который был показан в эфире канала Россия 1. Речь шла о фейке с американским ребенком, на котором его поймали в ходе пресс-конференции.