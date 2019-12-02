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Пробивают очередное дно: появились фото последствий "русского мира" в Крыму

понедельник, 02 декабря 2019, 19:20
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Оккупанты в аннексированном Россией Крыму готовы на любые ухищрения, дабы окончательно зомбировать умы жителей полуострова.

Тому в подтверждение служат фото, которые опубликованы в Twitter-аккаунте "Ху*вый ЮБК".

"Ливадийская больница. Докатились ... Пропаганда горе псевдо организации НОД пробивает очередное дно, решив добить больных сказками Венского леса..." – говорится в подписи к снимкам, на которых видно печатные пропагандистские пособия с лозунгами о поддержке российских оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Артеке" в аннексированном Крыму российские оккупанты устроили шоу для детей, использовав сюжет трагедии в Беслане, которая произошла 15 лет назад.

Кроме того, в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства.

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