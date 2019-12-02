Раскрыта "схема" на миллионы: в аэропорту Одессы прошли масштабные обыски

Генеральная прокуратура провела масштабные обыски в аэропорту Одессы, чтобы собрать доказательства для уголовного производства о незаконном завладении деньгами.

Об этом информируют на сайте ГПУ.

Следственные действия проводили Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствах Генеральной прокуратуры Украины при участии сотрудников Главной контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Подрядные организации недавно заключили с КП "Международный аэропорт Одесса" договор на ремонт аэропорта. Расходы на материалы и цену на услуги рабочих завысили. Таким образом незаконно получили 11 млн гривен. Доказательства преступления правоохранители нашли в оригиналах договоров, актах приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операции.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Одессе 22 ноября сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры пытались провести обыски в доме и автомобиле адвоката Александра Погорелова.