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Напоминает секонд-хенд: депутатов в Раде сняли на фото после работы

вторник, 03 декабря 2019, 22:32
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В сети показали смешное фото депутатов, которые вышли из сессионного зала и ждут в очереди, чтобы выйти из здания Верховной Рады в конце рабочего дня.

Соответствующее фото опубликовал парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов в Facebook.

"Очередь за одеждой", - написал он.

Пользователи сети, очередь депутатов к выходу, сравнили с очередью в секонд-хенд.

"Напоминает очередь в секонд-хенд", "Нет, девушки Яременко приехали", "Да не любят там девушек. Тайные любители мужчин как Ляшко. Один Яременко по девушкам и еще некоторые, но их мало", "Что дают? Хорошее что-то ? ", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что во вторник, 3 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект о работе Государственного бюро расследований .

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