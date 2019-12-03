Напоминает секонд-хенд: депутатов в Раде сняли на фото после работы

В сети показали смешное фото депутатов, которые вышли из сессионного зала и ждут в очереди, чтобы выйти из здания Верховной Рады в конце рабочего дня.

Соответствующее фото опубликовал парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов в Facebook.

"Очередь за одеждой", - написал он.

Пользователи сети, очередь депутатов к выходу, сравнили с очередью в секонд-хенд.

"Напоминает очередь в секонд-хенд", "Нет, девушки Яременко приехали", "Да не любят там девушек. Тайные любители мужчин как Ляшко. Один Яременко по девушкам и еще некоторые, но их мало", "Что дают? Хорошее что-то ? ", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что во вторник, 3 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект о работе Государственного бюро расследований .