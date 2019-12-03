"Оранжевые жилеты" пикетируют здание НБУ: эксклюзивные фото

3 декабря под стенами Национального банка Украины проходит акция протеста металлургов, которые требуют повышения заработной платы.

Как сообщает корреспондент "Апострофа", большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.

В частности, здесь собрались работники Никопольского завода феррославов. Всего же здесь собралось около 700 человек. При этом в НБУ отмечают, что акции под стенами ведомства кто-то заказал и платит их участникам от 400 до 500 гривен.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с места событий.

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Напомним, что в Национальном банке Украины заявили о сфокусированной атаке в форме "спекуляций и клеветы" и "проплаченых митингов", а также о попытке насильственного вторжения "титушек".