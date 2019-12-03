Отбирают пляжи: в Крыму устроили бунт против оккупантов, фото

В аннексированном Крыму оккупанты продолжают отбирать у горожан пляжи и незаконно их застраивать.

Об этом сообщил в Twitter пользователь с ником КРЫмский бандеровец.

Он показал фотографии, на которых видно, как поселок Приморский вблизи Феодосии застраивают коттеджами для политиков и бизнесменов. По документам на этом месте должны быть лодочные станции и дайвинг-центры.

Местные жители устраивали уже несколько пикетов, но оккупанты не обращают на них внимания.

Ранее "Апостроф" уже писал о том, что в сети показали печальные фотографии пляжей в населенном пункте Солнечногорское под Алуштой в оккупированном Крыму.