"Технологии" будущего: сеть повеселило забавное видео работы коммунальщиков в Украине

В сети появилось забавное видео с запорожскими коммунальщиками.

Его опубликовали в Instagram-аккаунте its_zp.

На кадрах - коммунальщики Вознесенского района города. С помощью экскаватора пытаются убрать ветку дерева, которая сломалась и висит над головами у прохожих.

Автор видео написал в посте, что на кадрах, очевидно, "технологии будущего".

В комментариях подписчики выразили догадки, что выделенные на специальную технику деньги снова осели в карманах чиновников, а коммунальщики выходят из ситуации, как могут. Некоторые сетуют на мэра города Владимира Буряка.

"Апостроф" писал недавно о том, как "отремонтировали" дороги в российском Калининграде. Там ямы на асфальте закрыли коврами.