"Технологии" будущего: сеть повеселило забавное видео работы коммунальщиков в Украине

В сети появилось забавное видео с запорожскими коммунальщиками.
Его опубликовали в Instagram-аккаунте its_zp.
На кадрах - коммунальщики Вознесенского района города. С помощью экскаватора пытаются убрать ветку дерева, которая сломалась и висит над головами у прохожих.
Автор видео написал в посте, что на кадрах, очевидно, "технологии будущего".
В комментариях подписчики выразили догадки, что выделенные на специальную технику деньги снова осели в карманах чиновников, а коммунальщики выходят из ситуации, как могут. Некоторые сетуют на мэра города Владимира Буряка.
"Апостроф" писал недавно о том, как "отремонтировали" дороги в российском Калининграде. Там ямы на асфальте закрыли коврами.