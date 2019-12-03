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У него в голове грибы: известный украинский певец разгневал сети перлами про войну и русский язык, видео

вторник, 03 декабря 2019, 22:39
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Украинский продюсер, экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш, которая известна своим хитом "Тает лед", разгневал сети высказываниями про войну на Донбассе и русский язык.

Ими он поделился в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое опубликовано на YouTube.

"За Донбасс у меня болит душа. Что я наблюдаю в Украине [последние] пять лет? Максимальный беспредел. Я часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Что я о нем знаю? Это люди, чья жизнь — работа, завод. Да они суровые, лютые, не такие культурные. Не знают слова LOL и всякой х*еты. Но это люди", - заявил он.

Бардаш не скрывает, что не выступает за то, чтобы "между соседями были рамсы", имея ввиду Украину и Россию.

"Мы катались [в Россию] открыто, когда наши артисты сидели, прижав хвосты, и не выезжали. Государство в лице телевизора диктует политику артисту, и ты делаешь то, что говорят. Я не такой. У меня есть подруга, которая была медсестрой на фронте. Я могу сказать ей: "Береги себя", и дать ей бронежилет. Но я могу понять людей, у которых рвались бомбы, и прилетали они как с русской, так и с украинской стороны. Я не хочу, чтобы между нами, соседями [Украиной и Россией], были рамсы", - добавил он.

Не менее "глубокомысленным" стало его мнение о русском языке.

"Сейчас запретили русские школы, а в Украине 50-60 процентов русскоговорящих людей. Украина их родная страна, но язык их русский. Чувствуется давление на них. Хочется что-то сказать и сразу тебя обзовут "ватник", - уверен Бардаш.

При этом, артист готов поддерживать президента Владимира Зеленского.

"Я буду поддерживать своего президента - это человек, который стремится к миру. Я могу только посылать ему поддержку", - добавляет он.

В сети бурно отреагировали на заявления певца.

Как сообщал "Апостроф", ранее Бардаш публично унизил любовника жены и стал героем стикеров.

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