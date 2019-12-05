Известных волонтеров наградили орденами и медалями: опубликован список

В Международный день волонтера, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №889/2019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня волонтера» и наградил тех, кто активно помогает украинским бойцам.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент наградил известных волонтеров Украины, которые в течение последних лет помогают украинским бойцам на Донбассе. В частности награжден шоумен Сергей Притула и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

"За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность", - говорится в указе.

"Ежедневно вы помогаете нашему войску. Ежедневно вы помогаете всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие", - добавил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что с 1 декабря, всем подразделениям Вооруженных сил Украины запрещено принимать автомобили, купленные на средства волонтеров .