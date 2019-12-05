Склоняла к суициду: под Николаевом разгорелся громкий скандал в школе, фото

В Николаевской области 14-летнюю девушку толкала на самоубийство ее одноклассница.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

28 ноября на мобильный телефон школьницы поступило сообщение вроде бы от куратора "группы смерти". По ту сторону экрана о девушке знали мельчайшие подробности и начали шантажировать и запугивали. В конце концов, она согласилась сыграть. Жертву предупредили, что в течение 5 дней нужно будет наносить себе различные травмы, а фотодоказательства телефоном отправлять куратору. На пятый день девушка должна покончить с собой. Если этого не сделает - ей помогут, потому что выйти из игры невозможно.

Несколько дней девушка покорно выполняла условия, но потом рассказала все учительнице. Педагог обратилась за помощью к правоохранителям. Киберполицейских установили, что аккаунт в соцсетях, откуда жертве присылали жуткие задания, принадлежит одноклассницы потерпевшей. Она объяснила, что хотела подшутить над одноклассниками и прислала приглашение в "группу смерти" всем. Но дальше диалог продолжила только одна ее подруга.

Сейчас в полиции решают, будут ли за проступок несовершеннолетней отвечать ее родители.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Каховском районе Херсонской области несовершеннолетняя девушка после семейной ссоры выпрыгнула из окна многоэтажки.