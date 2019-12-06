Одна из пропавших без вести во время одесского пожара жива и здорова: что с ней произошло

18-летнюю девушку, которую считали пропавшей без вести во время пожара 4 декабря в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, нашли живой.

Об этом сообщили в сообществе "Подслушано Одесса" в Facebook.

18-летняя Анастасия Василян на момент пожара уже не училась в колледже. Она находилась в другом месте. На связь с родными не выходила из-за проблем с телефоном.

В полицию обратились близкие Анастасии, которые начали волноваться за ее жизнь. Последний раз общались с девушкой 30 ноября и были уверены, что она в учебном заведении на занятиях.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в пятницу, 6 декабря, на завалах пожара в колледже экономики и права нашли тело мужчины.