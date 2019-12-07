RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 декабря

05:26
Епифаний дал неожиданный прогноз конфликта между ПЦУ и РПЦ
04:31
Неизвестная сторона Солнца: какие открытия сделал зонд, рекордно подлетев к звезде
03:28
Ведет себя активно: что происходит с супервулканом Йеллоустоун, способным "похоронить" часть планеты
02:31
В центре Киева вандалы изуродовали известную инсталляцию: фото
01:22
Бардак и кромешная тьма: в сети показали печальные фото онкобольницы в Харькове
00:19
В Киеве поймали дерзкую банду уличных воров: в сети показали фото

6 декабря

23:31
Скандальный антикоррупционер получил руководящую должность в "Укрзализныци": в сети недоумевают
21:38
В Украине озвучили главное условие для проведения выборов на Донбассе
21:02
Мы идем домой: Чубаров анонсировал важную акцию, связанную с Крымом
20:57
Десять обстрелов и раненый: новые детали о ситуации на Донбассе
20:33
В сети появилось видео адского пожара в Одессе, снятое выжившим студентом
20:15
До сих пор не вернули тело: новые подробности гибели на Донбассе украинских спецназовцев из "Альфы"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бардак и кромешная тьма: в сети показали печальные фото онкобольницы в Харькове

суббота, 07 декабря 2019, 01:22
переглянути новину українською

В сети показали ужасающие фото из Харьковского областного центра онкологии в Померках.

Об этом сообщает Харьков 1654.

В онкобольнице очень плохие условия для проживания пациентов, нет душа для женщин, им приходится пользоваться мисками или ходить в мужскую уборную.

"Больные женщины вынуждены обходиться мисками с водой или поджидать пока нет мужчин и пользоваться их уборной, совмещенной с туалетами. А хочешь принять душ, это на этаже 2 или 3 платные палаты, в которые не попасть. В коридорах темень кромешная, что людям с онко заболеваниями в такой обстановке как приговор. А про ведение болезни в компьютере никто и не догадывается, все столы завалена бумагами", - говорится в сообщении.

"Ужас, зато фонтаны с обезьянами, домик Деда мороза", "Да, жуткое местечко! Как вспомню, так вздрогну! Я здесь впервые увидела, что больному, проходящему химиотерапию здесь, скорую вызывали! В отделение", "А почему это всё??? Потому что сами, как лохи последние, всё это хаваем и сидим дальше дома на диване, каждый в своём мирке и думаем что это всё нас не коснётся! Сами виноваты. Власть, любую нынешнюю, на любых местах, на вилы", "Для меня это было самым страшным местом на земле, как бы это развидеть", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии интерьера детской больницы в российском городе Ярославль: пользователи сети пришли в ужас.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: