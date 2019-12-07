Бардак и кромешная тьма: в сети показали печальные фото онкобольницы в Харькове

В сети показали ужасающие фото из Харьковского областного центра онкологии в Померках.

Об этом сообщает Харьков 1654.

В онкобольнице очень плохие условия для проживания пациентов, нет душа для женщин, им приходится пользоваться мисками или ходить в мужскую уборную.

"Больные женщины вынуждены обходиться мисками с водой или поджидать пока нет мужчин и пользоваться их уборной, совмещенной с туалетами. А хочешь принять душ, это на этаже 2 или 3 платные палаты, в которые не попасть. В коридорах темень кромешная, что людям с онко заболеваниями в такой обстановке как приговор. А про ведение болезни в компьютере никто и не догадывается, все столы завалена бумагами", - говорится в сообщении.

"Ужас, зато фонтаны с обезьянами, домик Деда мороза", "Да, жуткое местечко! Как вспомню, так вздрогну! Я здесь впервые увидела, что больному, проходящему химиотерапию здесь, скорую вызывали! В отделение", "А почему это всё??? Потому что сами, как лохи последние, всё это хаваем и сидим дальше дома на диване, каждый в своём мирке и думаем что это всё нас не коснётся! Сами виноваты. Власть, любую нынешнюю, на любых местах, на вилы", "Для меня это было самым страшным местом на земле, как бы это развидеть", - пишут в комментариях.

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