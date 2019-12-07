Ведет себя активно: что происходит с супервулканом Йеллоустоун, способным "похоронить" часть планеты

В штате Вайоминг, США, в Йеллоустонском национальном парке произошло 193 землетрясения за один месяц.

Об этом говорится в отчете служб мониторинга Геологической службы США (USGS).

В службе уточнили, что подземные толчки были небольшими: самый сильный 16 октября зарегистрирован с магнитудой 2,9 и расположен в 25 километрах к юго-востоку от Маммота, штат Вайоминг.

При этом исследователи USGS указали, что подобные последовательности земных колебаний "составляют примерно 50% от общей сейсмичности в регионе Йеллоустоун".

В агентстве Earth Sky в то же время указали, что такая активность в районе вулкана ни о чем не говорит, поскольку в районе Йеллоустона 640 млн, 2 млн и 1,5 млн лет назад произошло сразу три огромных извержения, и сейсмические показатели после последнего были стабильными до сих пор.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые сообщили, что после извержения вулкана Йеллоустоун огромная площадь Северной Америки окажется в огненном океане, а вода в реках сменится лавой.