В Украину идет серьезное потепление: синоптик заинтриговала прогнозом

Понедельник, 9 декабря, принесет украинцам теплую и сухую погоду. Исключением будут западные области, где возможен дождь из-за близости атмосферного Западного фронта.

Как пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко, фронт вызван мощной циклоничностью, которая организует неблагоприятные погодные условия в странах Скандинавии и в большинстве стран Западной Европы.

В Украине осадки будут минимальными из-за восточного антициклона, а юго-западные ветры продолжат поставлять теплый воздух.

"9-го декабря в большинстве областей ожидается +2+7 градусов, на Юге и Западе +4+10 градусов. В Киеве понедельник будет сухим, с юго-западным ветром. Ближайшей ночью около нуля, завтра днем +4+6 градусов", - пишет она.

При этом вторая половина недели будет холоднее, а со следующего понедельника снова потеплеет.

Напомним, что в Украине показали фото заснеженных гор, сделанное с одной из наивысших точек Украинских Карпат – вершины горы Поп Иван Черногорский.