Как правильно встретить год Белой Крысы и чего нельзя подавать на стол: главные советы

Астрологи рассказали, какие же блюда поставить на новогодний стол, дабы Белая Металлическая Крыса, под знаком которой пройдет 2020 год, была благосклонна и приносила только удачу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Главред.

Прежде всего, не стоит забывать о сервировке стола, в которой лучше всего использовать цвета приходящего года. Также плюсом будет, если расставить на столе фигурки с символом года.

Что касается блюд, то здесь, учитывая тот факт, что Крыса - животное нетребовательное, достаточно поставить блюда с крупами, зерном, орехами, мясом, фруктами, сыром и рыбой.

Также не стоит забывать и о том, чего категорически не должно быть на новогоднем столе. Считается, что символ 2020 году имеет дружеские отношения с другим знаком из восточного календаря - Быком, поэтому под запретом говядина и изделия из нее, например, колбасы. Также нельзя ставить на праздничный стол желе, поскольку его делают, в частности, из кожи, хрящей и костей крупного рогатого скота. Табу накладывается и на крепкий алкоголь, например, водку. Также под запретом соленья и сыры с резким запахом, ведь таким образом можно отпугнуть символ года и тем самым лишиться удачи.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как одеваться и что нельзя вешать на елку, встречая 2020 год.