Заснеженная красота: появились зимние фото одного из крупнейших озер Украины

Появились фото озера Синевир в Закарпатской области, которое засыпало снегом.

Соответствующие фото появились на официальной странице одноименного национального парка в первые дни этой зимы.

Отмечается, что Синевир несколько обмелел, вокруг уже покрыт снегом и даже, в зависимости от погоды, начинает покрываться льдом. Не стоит бояться холода и все-таки посетить озеро. Заодно можно навестить и медведей.

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Как сообщал "Апостроф", ранее, в начале января 2019 года, в сети показали фотографии заснеженного "морского ока" Закарпатья - озера Синевир.

Также озеро Синевир – одно из первых мест, где снег выпал, причем еще в октябре. Об этом можно судить по опубликованной записи, где видно, что снег покрыл как некоторые участки земли, так и верхушки деревьев.