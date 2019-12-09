Ждем оживления мертвых: сети взорвало видео визита Кашпировского в киевский Институт сердца

Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал, как известный психотерапевт Анатолий Кашпировский за несколько минут снял боль в спине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Легендарный Анатолий Кашпировский сегодня был гостем Института Сердца. В свои 80 лет находится в отменной физической форме. За 5 минут снял мне боль в спине, от которой я страдал на протяжении последнего месяца. Меня - закоренелого скептика, трудно чем-то удивить, но тут действительно произошло чудесное исцеление. Вот такая приятная встреча", - написал Тодуров.

"Ждём развития в виде шаманов, экзорцизма, проведения не инвазивных трансплантаций при помощи подорожника", "Анатолий оживил двух моих соседей, просто положа руку на им на лицо. Соседям пришлось похороны отменять", "Меня, в свое время он тоже вылечил. Правда через экран телевизора. Спасибо", "интересно,как долго длился эффект излечения проблемы остехондроза и мышечных болей от Кашпировского? Хотелось бы знать", - пишут в комментариях.

На последний комментарий Тодуров ответил.

"Прошло четыре часа боли нет вообще. Только тепло в поясничном отделе", - написал он.

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