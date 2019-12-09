Как выглядит жизнь без субсидии в Украине: в сети показали забавную фотожабу

В сети показали забавную фотожабу на планы правительства сократить субсидии для населения.

Снимок был опубликован на странице "Баба і кіт" в Facebook.

Так, на фотожабе изображен молодой человек, который принимает ванну на свежем воздухе. Для обогрева воды в ванне он использует костер и таким образом создается впечатление, что он принял решение себя сварить.

В подписи отмечается, что именно так в Украине выглядит "жизнь без субсидии".

Подписчики с юмором прокомментировали фотожабу, и отметили, что увлекаться с такими развлечениями не стоит, поскольку дрова также дорожают.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитики подсчитали, что по сравнению с прошлым годом размер средней субсидии на оплату коммунальных услуг для украинцев уменьшился почти на 10% и на октябрь 2019 года составил менее 500 гривен.