Смертельное ДТП в Харькове: суд ответил на жалобы Зайцевой и Дронова

Жалобу на приговор осужденной за смертельное ДТП в Харькове на улице Сумской Елены Зайцевой, которую она подала в Верховный суд, не взяли в рассмотрение.

Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк.

"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой. Адвокат Дронова - Геннадий Токарев в жалобе отметил, что судебное разбирательство было неполным, оценку доказательствам предоставлено неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам", - написала она.

По ее словам, в суде дали 15 дней на устранение недостатков.

Напомним, 18 октября исполнилось два года со дня жуткой аварии на улице Сумской в Харькове, в котором погибли 6 человек: адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала, где сейчас находятся осужденные за ДТП Геннадий Дронов и Елена Зайцева.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились скандальные данные о сотруднице ГБР Светлане Савченко, которая, якобы, не знает деталей дела о ДТП в Харькове на улице Сумской.