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В Харькове произошла битва пассажиров с водителем троллейбуса: в больнице "пополнение"

понедельник, 09 декабря 2019, 22:59
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В Харькове в результате конфликта в троллейбусе два человека попали в больницу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на NewsRoom.

Инцидент произошел в троллейбусе, который ехал по маршруту №7. На одной из остановок в салон зашла женщина с подростком. Пассажирка заплатила за себя, но отказалась покупать билет подростку. Это вызвало раздражение у водителя, который в грубой форме стал требовать деньги за проезд. В результате завязался конфликт, в ходе которого пассажирка позвонила мужу и вызвала его на подмогу.

По словам водителя Дмитрия Квартина, конфликты с пассажирами - дело обычное, но столкнуться с откровенной агрессией мужчине пришлось впервые.

"В конечном итоге все же удалось ее уговорить, она заплатила, я выдал ей два билета. После этого она всю дорогу меня оскорбляла и звонила кому-то, чтобы тот приехал и избил меня", - говорит Дмитрий.

На конечной станции мать и сын отказались выходить. Водитель вышел в салон, чтобы уговорить пассажиров покинуть троллейбус, но в этот момент на место подоспела "подмога":

Муж пассажирки смог перехватить троллейбус на разворотном круге "Улица 12-го Апреля", гражданин забежал внутрь и стал "поливать" водителя из газового баллончика. Часть содержимого также попала на одну из пассажирок.

"Женщина повисла на мне, а эти двое начали бить. Когда приехала полиция, подросток сбежал. Меня доставили в больницу с разрывом связок, ожогами сетчатки и сквозной раной подбородка: туда ударили чем-то острым, похоже, что ключом, - говорит Дмитрий. - Также досталось еще одной пассажирке, которая не успела выйти из салона, ей газ тоже попал в глаза".

В данный момент мужчина находится на больничном.

В пресс-службе областного управления Национальной полиции сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.

При этом с заявлениями к правоохранителям обратился не только оба пострадавших, но и 38-летняя пассажирка.

Напомним, что во Львове люди напали на сотрудника военкомата, чтобы спасти своего друга от призыва.

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