Настоящий "Сайлент Хилл": сеть взбудоражило видео густого тумана в Украине

В сети показали впечатляющее видео густого тумана в Харькове.

Видео появилось в канале "*уевый Харьков" в Telegram.

На видеозаписи настолько густой туман, что город сравнили с вымышленном городом Сайлент Хилл из вселенной одноименной серии игр.

Сайлент Хилл - вымышленный покинутый город из вселенной серии игр Silent Hill, он чаще воспринимается как заброшенный город-призрак. В одной из "альтернативных" версий города он туманный и заброшенный, выглядит как обычный город, откуда внезапно и таинственно пропали все люди

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