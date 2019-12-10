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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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10 декабря

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Настоящий "Сайлент Хилл": сеть взбудоражило видео густого тумана в Украине

вторник, 10 декабря 2019, 14:50
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В сети показали впечатляющее видео густого тумана в Харькове.

Видео появилось в канале "*уевый Харьков" в Telegram.

На видеозаписи настолько густой туман, что город сравнили с вымышленном городом Сайлент Хилл из вселенной одноименной серии игр.

Сайлент Хилл - вымышленный покинутый город из вселенной серии игр Silent Hill, он чаще воспринимается как заброшенный город-призрак. В одной из "альтернативных" версий города он туманный и заброшенный, выглядит как обычный город, откуда внезапно и таинственно пропали все люди

Как сообщал "Апостроф",в Украине показали фото заснеженных гор, сделанное из одной из самых высоких точек Украинских Карпат - вершины горы Иван Поп Черногорский.

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