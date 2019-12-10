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Под Львовом произошла авария с участием школьного автобуса: пострадали дети, фото

вторник, 10 декабря 2019, 18:09
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Фото: Facebook

На Львовщине столкнулись автомобиль "Пежо 308" со школьным автобусом "ТАТА", пострадали трое детей.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

ДТП произошло на автодороге Киев - Чоп в селе Коростив Сколевского района.

Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "Пежо 308", которым управлял 28-летний львовянин, со школьным автобусом "ТАТА" под управлением 46-летнего жителя Сколевского района.

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе в возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка легковушки, 24-летняя киевлянка.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Напомним, что чиновник Государственной фискальной службы Украины Игорь Лагутин в Харькове устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

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