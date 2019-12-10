Под Львовом произошла авария с участием школьного автобуса: пострадали дети, фото

На Львовщине столкнулись автомобиль "Пежо 308" со школьным автобусом "ТАТА", пострадали трое детей.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

ДТП произошло на автодороге Киев - Чоп в селе Коростив Сколевского района.

Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "Пежо 308", которым управлял 28-летний львовянин, со школьным автобусом "ТАТА" под управлением 46-летнего жителя Сколевского района.

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе в возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка легковушки, 24-летняя киевлянка.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Напомним, что чиновник Государственной фискальной службы Украины Игорь Лагутин в Харькове устроил ДТП и скрылся с места происшествия.