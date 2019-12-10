В Ровно полицейские вернули к жизни мужчину: видео спасения

На Волыни в городе Ровно двое полицейских спасли мужчине жизнь.

Видео спасения опубликовали на странице МВД в Twitter.

10 декабря патрульные Игорь Собатюк и Дмитрий Конончук на улице Луцкой заметили прохожего, которому стало плохо. У мужчины были проблемы с сердцем и он упал на землю.

Правоохранители вызвали на место событий "скорую" и четыре минуты делали прохожему непрямой массаж сердца, пока он не задышал.

"Апостроф" уже сообщал о том, что в тот же день, 10 декабря, столичные правоохранители спасли от самоубийства мужчину. На улице Космическая, 6 нетрезвый мужчина пытался взять в заложники полицейского и покончить с собой.