Знамение: что нельзя делать 10 декабря

10 декабря по церковному календарю отмечают праздник чудотворной иконы Божьей матери, известной как "Знамение".

В этот день нельзя шить или вязать, так как по поверью можно "зашить" тепло в доме, из-за чего всю зиму придется страдать от холодов.

Также в этот день нельзя помогать больным и нищим, а тем более запускать их в дом. Существует поверье, что с такими гостями в дом придут бедность и болезни.

Не рекомендуется в праздник ругаться, вступать в конфликты и споры.

Интересно, что также сегодня в мире отмечают День прав человека, учрежденный ООН, Международный день прав животных и Всемирный день футбола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что банки в Украине на новогодние праздники будут работать по особому графику и расписанию.