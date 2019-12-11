Революция отменяется: российский топ-телеканал высмеяли из-за "хитрости" с сериалом "Слуга народа"

Российский канал отменил трансляцию в РФ украинского сериала "Слуга народа".

Об этом сообщает издание "Медуза".

Телеканал ТНТ больше не будет показывать сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Отмечают, что канала срочно меняет программу. Вместо "Слуги народа", который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале выйдут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

На телеканале утверждают, что изначально собирались показать только первые три серии "Слуги народа". Анонс телеканала, что серии будут ежедневно выходить в эфире, представитель ТНТ назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".

Как сообщал "Апостроф", пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что глава РФ вряд ли найдет время для просмотра сериала "Слуга народа".