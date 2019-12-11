В Эквадоре обнаружили останки неизвестного науке животного

В высокогорных Андах (Эквадор) фермер случайно наткнулся на останки титанозавра, до этого времени неизвестного науке.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на El Universo.

Фермер сообщил геологам, что на своем участке нашел неизвестные камни. Ученые установили, что камни на самом деле оказались позвонками древнего животного. Но сказать, какого именно, не смогли.

К работе приступили палеонтологи, которые и идентифицировали находку. Кости принадлежали самому громадному существу всех времен - титанозавру. Новому виду дали название Yamanasaurus lojaensis. Ученые говорят, что этот титанозавр достигал 6 метров в длину, питался травой, а на спине у него были костяные наросты, которые защищали его от хищников.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в районе Свентокшиских гор на территории Польши палеонтологи обнаружили фрагменты костей плиозавров , населявших планету 150 миллионов лет назад.



