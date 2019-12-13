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На Донбассе погиб молодой боец ВСУ: фото и фамилия

пятница, 13 декабря 2019, 10:23
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В среду, 11 декабря, около 22:00 на Донбассе погиб 26-летний Андрей Дзюба, дома у бойца остались жена и дочь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Е" .

"Боец служил в сто двадцать восьмой отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб при исполнении служебных обязанностей в районе Новотроецкого Донецкой области. У Андрея осталась жена и дочь, которой нет еще года", - рассказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Военный родом из Старой Синявы, что на Хмельнитчине.

Информации о том, когда защитника привезут в Хмельницкий и когда состоятся похороны, пока еще нет.

Фото: Наталья Дзекар

Как сообщал "Апостроф" 7 декабря в Донбассе во время вражеского обстрела погиб младший сержант 28-летний Дмитрий Темный. Он получил ранения во время активизации обстрелов боевиков вблизи поселка Золотое.

Также, на Волыни попрощались с двумя воинами ВСУ , Сергеем Сиротой и Андреем Войтовичем, погибшими на Донбассе 9 декабря от подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

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