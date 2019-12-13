На Волыни попрощались с погибшим на Донбассе украинским бойцом: фото и видео

13 декабря в селе Щурин Рожищенского района Волынской области похоронили погибшего на Донбассе 22-летнего Сергея Сироту.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Район.Рожище.

Сергей Сирота погиб в боевых воздействие на востоке Украины 9 декабря. Вместе с Андреем Войтовичем и Виктором Прусским старший солдат 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Велыкого подорвался на мине под поселком Золотое. Имел государственные награды.

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На церемонию прощаний пришли боевые побратимы Сергея Сироты, друзья, волонторы и односельчане. Погибшего военного похоронили на местном кладбище.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в среду, 11 декабря, около 22:00 на Донбассе погиб 26-летний Андрей Дзюба, дома у бойца остались жена и дочь.



