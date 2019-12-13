На Волыни попрощались с погибшим на Донбассе украинским бойцом: фото и видео

13 декабря в селе Щурин Рожищенского района Волынской области похоронили погибшего на Донбассе 22-летнего Сергея Сироту.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Район.Рожище.
Сергей Сирота погиб в боевых воздействие на востоке Украины 9 декабря. Вместе с Андреем Войтовичем и Виктором Прусским старший солдат 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Велыкого подорвался на мине под поселком Золотое. Имел государственные награды.
На церемонию прощаний пришли боевые побратимы Сергея Сироты, друзья, волонторы и односельчане. Погибшего военного похоронили на местном кладбище.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в среду, 11 декабря, около 22:00 на Донбассе погиб 26-летний Андрей Дзюба, дома у бойца остались жена и дочь.