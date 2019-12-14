Кто убил Шеремета: появились меткие фотожабы на прокол МВД

В интернете высмеяли обвинения подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают пользователи сети.

В частности, обсуждают ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко. Точнее говорится о его якобы сходстве с человеком, которого зафиксировала камера видеонаблюдения.

О том, что эти люди совершенно не похожи, а также о возможности спутать этого человека с кем-либо еще, рассказали волонтер Алина Боднар, известный художник Андрей Ермоленко и знаменитый поэт Артем Полежака.

Как сообщал "Апостроф", в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, по которому провели ряд задержаний и объявили подозрения украинским волонтерам и ветеранам АТО, есть много несостыковок.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, на заседании Печерского райсуда Киева избирали меру пресечения трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.