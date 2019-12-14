Обыски у шоумена Мухарского: в МВД сделали заявление

В Министерстве внутренних дел Украины не подтвердили и не опровергли обыски у шоумена и музыканта Антина Мухарского.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. В частности, только то могу сказать, что в этом деле и проходили, и проходит сейчас, и будет проходить в будущем большое количество следственных действий, в том числе и обысков. У нас только допрошенных 3700 человек, а может быть еще больше. Поэтому я бы просил не воспринимать любые следственные действия как некий приговор", - рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, следствие имеет законное право, если это решение суда, проводить следственные действия там, где санкционировал суд.

"И это не значит, что если полиция проводит обыск на том адресе или другом, что вроде как выносится приговор или домовладельцу этом, или лицу, которое там находится. Это свидетельствует только о том, что следствие хочет в этом месте найти определенные сведения, которые, по мнению следствия, имеют существенное значение для него. Это обычные следственные действия. Таких обысков очень много", - отметил Шевченко.

Как сообщал "Апостроф", шоумен и певец Антин Мухарский рассказал детали про обыски в его квартире на Подоле в Киеве.