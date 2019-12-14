RU  UA  EN

суббота, 14 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 декабря

11:21
Оля Цибульская в день своего 34-летия показала архивный снимок из детства
11:04
Обыски у шоумена Мухарского: в МВД сделали заявление
10:44
На украинском курорте пляжи после шторма покрылись густым "снегом": впечатляющие фото
10:39
На трассе под Ровно произошло жуткое смертельное ДТП: фото с места трагедии
10:14
Полная идиллия: Ким Кардашьян поделилась с фанами рождественской открыткой своей семьи
10:07
Мрак наступает: в сети волна гнева из-за решения суда по фигурантам дела Шеремета
09:53
В Украине раскрыли детали экспертизы внешности и походки фигурантов дела Шеремета
09:38
Кто убил Шеремета: появились меткие фотожабы на прокол МВД
09:07
Людей держат, как собак: фото, видео и детали громкого скандала в интернате под Кривым Рогом
08:32
В Украине клоун-убийца из книги Стивена Кинга пугает прохожих: фото и видео
08:07
Убийство Шеремета: глава МВД показал фото женщины, взорвавшей бомбу
08:03
Миллиона не хватит: как "слуги народа" будут гулять на новогоднем корпоративе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обыски у шоумена Мухарского: в МВД сделали заявление

суббота, 14 декабря 2019, 11:04
переглянути новину українською

В Министерстве внутренних дел Украины не подтвердили и не опровергли обыски у шоумена и музыканта Антина Мухарского.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. В частности, только то могу сказать, что в этом деле и проходили, и проходит сейчас, и будет проходить в будущем большое количество следственных действий, в том числе и обысков. У нас только допрошенных 3700 человек, а может быть еще больше. Поэтому я бы просил не воспринимать любые следственные действия как некий приговор", - рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, следствие имеет законное право, если это решение суда, проводить следственные действия там, где санкционировал суд.

"И это не значит, что если полиция проводит обыск на том адресе или другом, что вроде как выносится приговор или домовладельцу этом, или лицу, которое там находится. Это свидетельствует только о том, что следствие хочет в этом месте найти определенные сведения, которые, по мнению следствия, имеют существенное значение для него. Это обычные следственные действия. Таких обысков очень много", - отметил Шевченко.

Как сообщал "Апостроф", шоумен и певец Антин Мухарский рассказал детали про обыски в его квартире на Подоле в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Эта зима поломалась: какой будет погода на выходных

"Гарпун" и "Пингвин": какими заморскими ракетами Украина встретит российский флот

Американские тепловозы и французские катера для Украины: почему все не так?

"Слуга народа" взорвала Россию: почему сериал сняли с эфира и чего так боятся в Кремле

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: