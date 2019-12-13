Мухарский раскрыл подробности обысков в его киевской квартире: видео

Шоумен и певец Антин Мухарский рассказал детали про обыски в его квартире на Подоле в Киеве.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, силовики вломились в его столичную квартиру в 05:30 утра. Правоохранители в масках, бронежилетах выломали дверь в помещение, где живут арендаторы. Они не предъявили решения суда или постановления прокуратуры положили на пол четырех людей, изъяли у них все телефоны и компьютерную технику.

Мухарский связывает обыск с вчерашним брифингом МВД. Он заявил, что тоже причастен к волонтерству, и поддерживает вооруженный отпор российской агрессии на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря домой к ветерану АТО Андрею Антоненко явились правоохранители с обыском. Ему было объявлено подозрение по делу об убийстве Павла Шеремета. Сержант ООС Андрей Антоненко является основателем украинской группы Riffmaster и автором неофициального гимна Сил спецопераций.