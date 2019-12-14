Зима в оккупации: в сети показали фото "ажиотажа" на вокзале в Крыму

В оккупированном Россией Крыму снова показали "наплыв" людей.
Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.
На опубликованных фото виден вокзал Керчи, где совсем нет людей. Также там не ездят поезда.
"Поездатые поезда ждем", - прокомментировала блогер снимки.
Напомним, Крымским мостом, который соединяет оккупированный Россией полуостров с РФ, мало кто пользуется.
Также на Керченском мосту уже виднеются латки.
Как сообщал "Апостроф", в сети показали ужасающие фото из Крыма, море очень загрязнено, а в воздухе запах нефти. В море видна нефтяная пленка, визуально оно выглядит устрашающе, там опасно купаться. Что именно стало причиной такого состояния воды - пока что не известно.