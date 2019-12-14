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Зима в оккупации: в сети показали фото "ажиотажа" на вокзале в Крыму

суббота, 14 декабря 2019, 13:45
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В оккупированном Россией Крыму снова показали "наплыв" людей.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

На опубликованных фото виден вокзал Керчи, где совсем нет людей. Также там не ездят поезда.

"Поездатые поезда ждем", - прокомментировала блогер снимки.

Напомним, Крымским мостом, который соединяет оккупированный Россией полуостров с РФ, мало кто пользуется.

Также на Керченском мосту уже виднеются латки.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали ужасающие фото из Крыма, море очень загрязнено, а в воздухе запах нефти. В море видна нефтяная пленка, визуально оно выглядит устрашающе, там опасно купаться. Что именно стало причиной такого состояния воды - пока что не известно.

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