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Идут "караваны": опубликованы свежие фото "аншлага" на Крымском мосту

вторник, 03 декабря 2019, 08:27
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Крымским мостом, который соединяет оккупированный Россией полуостров с РФ, мало кто пользуется.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсети Twitter блогером RoksolanaToday&Крым25%.

"Свежая скрепа. Переполнена как обычно всевозможными авто", - смеется блогер над оккупационным инженерным проектом.

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Как сообщал "Апостроф", в конце сентября в сеть интернет попали вечерние фото абсолютно пустого Крымского моста

Ранее стало известно, что Россия устроила новые испытания Крымского моста и опозорилась. Также проектировщикам Керченского моста указали на серьезный просчет.

В апреле кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост стоит на полутвердых, водонасыщенных глинистых породах и может быть снесен грязевым вулканом.

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