Предел мечтаний: на свежем фото Путина заметили интересную деталь

Политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на интересную деталь на свежем фото президента России Владимира Путина, он посетил завод КАМАЗ.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале AllГолобуцький.

"Путин вчера на заводе КАМАЗ: после явно неудачных фоточок в гигантской кабине крошечного Путина организаторы решили это компенсировать групповым фото. Где-то нашли (или, как всегда, подвезли очередных "представителей народа") рабочих завода, на фоне которых Путин вдруг стал если не великаном, то довольно высоким и представительным. Лицо у Путина здесь уже явно довольное: угодили мини-диктатору", - обратил внимание Голобуцкий.

Отметим, что в сети часто шутят над ростом Путина. Российский президент комплексует и часто пытается выглядеть визуально выше, в этом ему помогают правильные позы, а иногда и обувь с платформой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно обсуждали фотографию президента РФ Владимира Путина , который стоит в окружении спецназа.