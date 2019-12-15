RU  UA  EN

воскресенье, 15 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 декабря

17:10
"Ворвался" Макрон: всплыла неожиданная деталь переговоров Зеленского с Путиным в Париже
11:35
Зеленский ищет новых контактов с Трампом: всплыли интересные детали
11:26
Путину нужны четыре города: в Украине озвучили тревожный прогноз по агрессии Кремля
10:42
"Серый кардинал" Путина засветился в компании боевиков ДНР: тревожные подробности и фото
07:20
Х-фактор 10: как прошел третий прямой эфир и кто попал в финал шоу
07:00
Вкусный низкокалорийный салат с тунцом на ужин: простой рецепт с фото
03:32
В голове - опилки: в сети яркой фотожабой высмеяли заявление Лукашенко про изучение языков
00:21
Меркель была недовольна: появились новые подробности переговоров Зеленского в Париже

14 декабря

23:32
В России собирались устроить провокацию с двойником Зеленского: что известно
22:59
Ведущая Х-фактора неожиданно запела в прямом эфире шоу: видео
22:00
ЦИК сделал неожиданную элитную покупку: раскрыты подробности
19:15
Зеленский озвучил "формулу" будущего Украины: пять главных пунктов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Предел мечтаний: на свежем фото Путина заметили интересную деталь

воскресенье, 15 декабря 2019, 17:40
переглянути новину українською

Политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на интересную деталь на свежем фото президента России Владимира Путина, он посетил завод КАМАЗ.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале AllГолобуцький.

"Путин вчера на заводе КАМАЗ: после явно неудачных фоточок в гигантской кабине крошечного Путина организаторы решили это компенсировать групповым фото. Где-то нашли (или, как всегда, подвезли очередных "представителей народа") рабочих завода, на фоне которых Путин вдруг стал если не великаном, то довольно высоким и представительным. Лицо у Путина здесь уже явно довольное: угодили мини-диктатору", - обратил внимание Голобуцкий.

Отметим, что в сети часто шутят над ростом Путина. Российский президент комплексует и часто пытается выглядеть визуально выше, в этом ему помогают правильные позы, а иногда и обувь с платформой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно обсуждали фотографию президента РФ Владимира Путина , который стоит в окружении спецназа.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Боится "нацистов": что оккупанты Донбасса думают о "нормандских" договорен­ностях Зеленского

"Распятые мальчики" никуда не денутся: в чем опасность визитов российских журналистов в Украину

Эта зима поломалась: синоптики дали мрачный прогноз на ближайшие дни

"Гарпун" и "Пингвин": какими заморскими ракетами Украина встретит российский флот

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: