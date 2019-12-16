Украина обошла Финляндию в престижном рейтинге стран: интересные данные

Украина оказалась на 39-м месте рейтинга самых могущественных государств мира, поднявшись выше Финляндии, Греции, Омана, Казахстана, Польши, а также ряда других стран

Рейтинг опубликован американским журналом U.S. News & World Report, являющимся одним из самых авторитетных политических изданий США.

Его составили аналитик BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. При его составлении учитывался ряд факторов, среди которых экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Возглавили рейтинг Соединенные Штаты Америки. Второе место составители отдали России, третье - Китаю. В первую десятку также вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

39-е место Украины в этом списке оказалось выше Финляндии, Греции, Омана, Казахстана, Польши, а также ряда других стран, среди которых Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия.

А вот позиции выше Украины заняли Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южная Африка, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран. По мнению U.S.News, меньше всего на мир в 2019 году влияли Словакия, Словения, а также страны Прибалтики. U. S.

News & World Report - журнал, который ведет свою историю с 1933 года. Его ежемесячная аудитория насчитывает десятки миллионов уникальных посетителей, которые просматривают сотни миллионов статей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский город Днепр в списке самых криминальных городов мира занял 96 место.