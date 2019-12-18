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"Грады" готовы: бойцы ВСУ показали мощное оружие на Донбассе, видео

среда, 18 декабря 2019, 11:32
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Фото: скриншот из видео\YouTube

Украинские артиллеристы показали, насколько готовы военные ВСУ к отпору врага.

Соответствующее видео опубликовал пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе проведения операции Объединенных сил состоялась проверка боеготовности одного из дивизионов вооруженных системами РСЗО БМ-21 "Град". Во время проверки боевые расчеты выполнили комплекс упражнений по развертыванию, перехода в боевой порядок и наведения на цель", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре уточнили, что указанные подразделения находятся в предусмотренных Минскими соглашениями районах отвода.

"В случае необходимости реактивная артиллерия готова выдвинуться на определенные рубежи и дать отпор противнику", - добавили военные.

Как сообщалось, ранее эксперт общественной организации "Слово и Дело" и кандидат философских наук Валентин Гладких в интервью "Апострофу" объяснил, по каким причинам особый статус для территорий оккупированного Донбасса невозможен.

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